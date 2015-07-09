Профессионально занимаюсь дизайном и полиграфией 10 лет.
Профессионально занимаюсь дизайном и полиграфией 12 лет.
Принимаю заказы на интересные работы в этой области.
Условия работы:
В тендерах и конкурсах не участвую.
Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта.
Заказчики: HiPP (детское питание и косметика, Германия), Bebivita (детское питание и косметика, Германия), MTC, Comstar Украина, Какаду (сеть зоомагазинов, Киев), IPTelecom (ISP Киев), Optima Telecom (ISP Киев), IPNET (ISP Киев), Smileweb (ISP Киев), Насолода (сеть секс-шопов, Украина, Россия), Диагностические приборы (научно-производственная фирма, Украина), MTC Украина, Комстар Украина, сеть ресторанов Мафия, и др.
Портфолио
- Тейбл-тент для ресторана Format-NY лимонад1068 просмотров
- Меню ресторана FormatNY522 просмотра
- Тейбл-тент для ресторана Format-NY481 просмотр
- Тейбл-тент для ресторана Format-NY бизнес-ланч827 просмотров
- Format-NY фирменный стиль ресторана1459 просмотров
- Тейбл-тент для ресторана Format-NY (сидр, мохито)834 просмотра
- Rovex буклет306 просмотров
- HiPP воблер акционный399 просмотров
- HiPP пресса "Почему-потому" овощные пюре341 просмотр
- HiPP пресса "Почему-потому" безмолочные каши349 просмотров
- Comstar Украина акция плакат А4525 просмотров
- Comstar Украина флаер акция1282 просмотра