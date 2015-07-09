Профессионально занимаюсь дизайном и полиграфией 10 лет.

Профессионально занимаюсь дизайном и полиграфией 12 лет.

Принимаю заказы на интересные работы в этой области.

Условия работы:

В тендерах и конкурсах не участвую.

Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта.

Заказчики: HiPP (детское питание и косметика, Германия), Bebivita (детское питание и косметика, Германия), MTC, Comstar Украина, Какаду (сеть зоомагазинов, Киев), IPTelecom (ISP Киев), Optima Telecom (ISP Киев), IPNET (ISP Киев), Smileweb (ISP Киев), Насолода (сеть секс-шопов, Украина, Россия), Диагностические приборы (научно-производственная фирма, Украина), MTC Украина, Комстар Украина, сеть ресторанов Мафия, и др.