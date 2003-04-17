Графический дизайнер
Доброго всем дня, меня зовут Максим и я предоставляю услуги по дизайну в различных направлениях. Своим заказчикам я гарантирую результат работы на высшем уровне. Опыт работы в Фотошопе более 5 лет, предоставлял услуги многим блогерам в различных сферах. Специализируюсь на оформлении каналов YouTube, оформлении социальных сетей и баннеров. К любой работе подхожу ответственно. Открыт к общению с клиентами. Давайте работать вместе
Портфолио
- Превьюнет просмотров
- Логотипы1 просмотр
- Шапка YouTubeнет просмотров
- Интернет магазиннет просмотров
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#436
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#566