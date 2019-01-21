$35
Добрый день! Ищу человека для продвижения бизнеса в Instagram. Занимаюсь поставками акцизных (оригинальных) сигарет из Казахстана оптом!
Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
Закрыт
5 лет назад
Добрый день! Ищу человека для продвижения бизнеса в Instagram. Занимаюсь поставками акцизных (оригинальных) сигарет из Казахстана оптом!
Приветствую, нужно продвинуть группу в вк по производству лестниц. Есть сайт и инстаграм. Группа создается с целью получать как можно больше заказов, привлечение новых клиентов. Группа совершенно пустая, нужно будет заполнить ее информацией и фотографиями с нашего ...
Добавить 8 000 реальных пользователей в группу вконтакте (действующая группа про футболиста с 2 000 подписчиками)