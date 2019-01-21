Приветствую, нужно продвинуть группу в вк по производству лестниц. Есть сайт и инстаграм. Группа создается с целью получать как можно больше заказов, привлечение новых клиентов. Группа совершенно пустая, нужно будет заполнить ее информацией и фотографиями с нашего ...