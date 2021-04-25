Видеомонтажёр, видеодизайнер

Приветствую, я Сергей! Я видеомонтажёр, и по совместительству занимаюсь видеодизайном. Видеомонтажёром я работаю уже более двух лет. Видеодизайном занимаюсь чуть менее года. К своей работе подхожу кропотливо, с полной ответственностью, стараюсь сделать так, чтобы всё выглядело отлично.

Что я могу вам предложить в качестве видеомонтажёра? Монтаж самого видео, подбор музыки без авторских прав, цветокоррекцию, титры, обработку звука при необходимости. Работать предпочитаю по техническому заданию или сценарию, но также могу помочь вам с его написанием и продумыванием.

В качестве видеодизайнера могу вам предложить: 2D анимации логотипов, как текстовых, так и не текстовых, анимацию титров, переходы между кадрами. Заставки могу выполнить в разных стилях или подобрать вам собственный, исходя из ваших пожеланий. Также могу выполнить визуализацию звуковых волн и многое другое.