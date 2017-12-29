CineMay

Александр CineMay

 
48 летКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3d художник

- персонажи (моделинг/скульптинг, ретопология, текстурирование)

- создание моделей для 3д-печати

Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
$10/час
#487