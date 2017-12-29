3d художник
- персонажи (моделинг/скульптинг, ретопология, текстурирование)
- создание моделей для 3д-печати
Портфолио
- Santa girl cute133 просмотра
- Snowman cute128 просмотров
- Helloween_girl_bust135 просмотров
- Belle_bust144 просмотра
- Belle103 просмотра
- Girl blonde hair 1148 просмотров
- Girl red hair192 просмотра
- Girl in skirt174 просмотра
- FAmale body (nudity)158 просмотров
- VVP bas-relief196 просмотров
- Girl Anastasia306 просмотров
- Girl Chloe156 просмотров
3D-графика
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$10/час
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