Андрей Могила
Руководитель студии интерьера Citek-Design
Выпускник Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ХГАДИ)
по специальности дизайн интерьера.
Автор художественных работ в области графики.
Работы находятся в частных коллекциях Украины, России, Германии и Франции.
2000 г. Работа в сфере дизайна и архитектуры.
2002 - 2005 г. Компания "Тимпан", дизайнер интерьеров.
2006 г. Член Союза дизайнеров Украины.
2006 г. Создал студию интерьера Citek-Design.
2008 г. Стал лауреатом VIII Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн» Национального союза архитектора Украины за проект частного дома.
2009 г. Победитель Конкурса на лучший проект торгового помещения в номинации «Архитектурный проект».
2010 г. Тренинг "Организация бизнеса" Институт предпринимательства CISCO.
2011 г. Тренинг "Развитие бизнеса" Институт предпринимательства CISCO.
C момента основания студии создано более 200 частных и общественных интерьеров.
Основные направления:
1. Дизайн частных интерьеров - разработка дизайн-проекта от первой встречи до новоселья.
- анализ объекта
- планировочные решения;
- ескизный проект;
- визуализация;
- инженероное сопровождение, работа со смежниками;
- комплектация интерьера отделочными материалами;
- комплектация интерьера мебелью и светом;
- рабочая документация;
- авторский надзор;
- online проектирование, создание проектов удаленно.
2. Дизайн коммерческих интерьеров - разработка дизайн-проекта общественных интерьеров, с учетом всех норм и правил.
- анализ объекта
- планировочные решения;
- ескизный проект;
- визуализация;
- инженероное сопровождение, работа со смежниками;
- комплектация интерьера отделочными материалами;
- комплектация интерьера мебелью и светом;
- рабочая документация;
- авторский надзор;
- online проектирование, создание проектов удаленно.
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