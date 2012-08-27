Студия интерьера Citek-Design

Андрей Могила

Руководитель студии интерьера Citek-Design

Выпускник Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ХГАДИ)

по специальности дизайн интерьера.

Автор художественных работ в области графики.

Работы находятся в частных коллекциях Украины, России, Германии и Франции.

2000 г. Работа в сфере дизайна и архитектуры.

2002 - 2005 г. Компания "Тимпан", дизайнер интерьеров.

2006 г. Член Союза дизайнеров Украины.

2006 г. Создал студию интерьера Citek-Design.

2008 г. Стал лауреатом VIII Всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн» Национального союза архитектора Украины за проект частного дома.

2009 г. Победитель Конкурса на лучший проект торгового помещения в номинации «Архитектурный проект».

2010 г. Тренинг "Организация бизнеса" Институт предпринимательства CISCO.

2011 г. Тренинг "Развитие бизнеса" Институт предпринимательства CISCO.

C момента основания студии создано более 200 частных и общественных интерьеров.

Основные направления:

1. Дизайн частных интерьеров - разработка дизайн-проекта от первой встречи до новоселья.

- анализ объекта

- планировочные решения;

- ескизный проект;

- визуализация;

- инженероное сопровождение, работа со смежниками;

- комплектация интерьера отделочными материалами;

- комплектация интерьера мебелью и светом;

- рабочая документация;

- авторский надзор;

- online проектирование, создание проектов удаленно.

2. Дизайн коммерческих интерьеров - разработка дизайн-проекта общественных интерьеров, с учетом всех норм и правил.

- анализ объекта

- планировочные решения;

- ескизный проект;

- визуализация;

- инженероное сопровождение, работа со смежниками;

- комплектация интерьера отделочными материалами;

- комплектация интерьера мебелью и светом;

- рабочая документация;

- авторский надзор;

- online проектирование, создание проектов удаленно.