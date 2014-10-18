Пишу уникальные тексты для женских и детских журналов

Здравствуйте, клиенты и коллеги!

Уже больше пяти лет я занимаюсь тем, что пишу тексты для сайтов и СМИ. По образованию я – детский педагог - психолог.

Что я делаю:

1. Профессионально пишу о детях и для детей, в том числе консультирую. Основываюсь исключительно на своем опыте (я мама троих детей и действующий педагог-психолог) и данных авторитетных источников, поэтому в моих текстах нет мифов и распространенных сетевых глупостей.

2. Пишу интересные, понятные и легкие информационные тексты. Все по правилам – структура, логика повествования, активное изложение.

3. Профессионально пишу на женские темы (диеты, отношения с любимым, разводы и т.п.), умею оперировать реальными аргументами и обходиться без истеричных обвинений.

Чего я не делаю:

1. Не работаю в команде с другими авторами и не передаю тексты на исполнение третьим лицам – все тексты пишу сама, без помощи посторонних. В скорости, конечно, теряю, но зато сама отвечаю за каждую букву.

2. Не работаю с такими темами: азартные игры, форекс (ничего в этом не понимаю), компьютерные игры, тексты адалт-тематики, гадания, астрология, гороскопы, магия, охота, птицеводство, животноводство, кожевенная промышленность. Список может быть дополнен.

Оплата

Приемлю все возможные варианты оплаты. Предпочитаю работать по предоплате или безопасной сделке, но всегда иду на компромиссы. Приоритетными являются заказы с переводами наличных на мой банковский счет.

Особенности

Всегда уточняю относительно буквы «ё». При больших объемах – скидки. Вежливость и адекватность – по умолчанию.

Обращайтесь – напишу для вас обаятельные и неповторимые тексты!