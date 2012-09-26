Профессиональный переводчик с/на английский и арабский языки

Профессиональный переводчик с/на английский и арабский языки с большим опытом работы (>8 лет).

Краткий список услуг:

Перевод учредительных договоров, уставов предприятий, лицензий, свидетельств о регистрации и т.д.

Перевод документов для налоговой инспекции, таможенных органов и других ведомств

Перевод технической, научно-популярной литературы, инструкций, брошюр, книг и т.д по любой тематике (юридической медицинской, математической и т.д.)

Перевод документов для предоставления в учреждениях за рубежом и для иностранных посол

Художественный перевод

Устный перевод (последовательный и синхронный)

Перевод интернет сайтов

Перевод аудио и видеоматериалов (возможно с озвучкой)