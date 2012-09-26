Профессиональный переводчик с/на английский и арабский языки
Профессиональный переводчик с/на английский и арабский языки с большим опытом работы (>8 лет).
Краткий список услуг:
Перевод учредительных договоров, уставов предприятий, лицензий, свидетельств о регистрации и т.д.
Перевод документов для налоговой инспекции, таможенных органов и других ведомств
Перевод технической, научно-популярной литературы, инструкций, брошюр, книг и т.д по любой тематике (юридической медицинской, математической и т.д.)
Перевод документов для предоставления в учреждениях за рубежом и для иностранных посол
Художественный перевод
Устный перевод (последовательный и синхронный)
Перевод интернет сайтов
Перевод аудио и видеоматериалов (возможно с озвучкой)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга