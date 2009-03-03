Копирайтер

Образование: высшее музыкально-педагогическое, среднее специальное - театральное.

Опыт работы в журналистике - областное издание "Молодежная линия", музыкальная рубрика, раздел о животных

Интересы (и, соответственно, познания): литература (классическая русская и зарубежная), современная, научная и научно-популярная (история Месоамерики, история Англии, кельты, пикты), фелинология (наука о кошках - заводчик со стажем), музыка (современная и классическая, классика рока), театр и кино, фотография (природа, животные(не постановочные снимки), насекомые, птицы, природа во всех ее красочных проявлениях. Также рукоделие (вязание, бисероплетение, вышивание). Рисунок. Геймер :) (квесты-адвенчуры, стратегии). Перевод с английского языка.

Работаю копирайтером на портале textsale.ru

Выборки из текстов, мною написанных:

"Так для че#о человек играет в компьютерные игры? Причем это явление существует вне возраста и пола. Играют все – от дошкольников до п#нсионеров, от домохозяек до научных работников, от… в общем, смело можно сказать, что играет бОльшая часть населения Зе#ли. Причем играет сосредоточенно, упорно и не обращая внимания на то, что на многие важные дела и встречи может просто не хватить вр#мени. Ведь мы там – в Игре. В мире, где нам интересно, где мы нужны, где от нас зависит – самое малое – спасение человечества. Или чт#-то еще. В общем, склад#вается впечатление, что ТАМ мы зачастую нужны больше, #ем ЗДЕСЬ......

.......Мы игра#м для самореализации – в первую очередь, для сам#развития – во вторую и только потом – чтобы расслабиться и отдохнуть. Можно ли из этого с#елать вывод, что ком#ьютерная игра – ни что иное, как просто-напросто наш домашний психолог, который помогает нам в поддер#ке собственной самооценки"

"...Выбор ко#енка – существа, кот##ое будет делить с Вами не только квартиру, но и Вашу жизнь – решение очень ответственное и требует серьезного подход## дабы потом не было больно ни Вам, ни #ашему питомцу. «Мы в ответе за тех, кого прир#чили». В данной статье мы с Вами попро#уем разобраться, к#о мы есть и какой малыш на#и себе будет в радость от совместного проживания....са#ое интересноe заключается в том, что, порой, выбрав и породу, и окрас, и пол, Вы вдруг встре#аете (неважно где – на улице, на #ынке, у заводчика либо какой-н#ибудь бабушки у метро) именно Его – своего котенка, который станет не #росто домашним любимцем, а членом вашей семьи – любящим и любимым, который с первого взгляда «возьмет» Ва#е сердце..."