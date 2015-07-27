Большой опыт в разработке

Примеры работ:

- http://fl.ru/users/Reximo/

Немного о своих основных навыках:

- PHP (предпочитаю Yii framework), MySQL, Memcached, Sphinx...

- javascript (чистый), jquery...

- angular.js (MVC на клиенте)

- htm5l/css/scss/Bootstrap....

- Написание ботов, которые эмулируют браузер (выполняет javascript; эмулирует мышь, клавиатуру и т.д.)

- Есть реализованный проект на языке Go (revel framework)

- Есть опыт работы с node.js и Redis

- Есть опыт администрирования серверов, а также имеются свои наработки на bash для разворачивания порядка 30 различных сервисов.

- ansible

- А также знаком и активно использую: git, grunt, gulp...