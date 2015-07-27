Большой опыт в разработке
Примеры работ:
Немного о своих основных навыках:
- PHP (предпочитаю Yii framework), MySQL, Memcached, Sphinx...
- javascript (чистый), jquery...
- angular.js (MVC на клиенте)
- htm5l/css/scss/Bootstrap....
- Написание ботов, которые эмулируют браузер (выполняет javascript; эмулирует мышь, клавиатуру и т.д.)
- Есть реализованный проект на языке Go (revel framework)
- Есть опыт работы с node.js и Redis
- Есть опыт администрирования серверов, а также имеются свои наработки на bash для разворачивания порядка 30 различных сервисов.
- ansible
- А также знаком и активно использую: git, grunt, gulp...
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