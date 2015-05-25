Контент менеджмент и технический перевод

Переводы с английского языка, технические переводы, переводы биологической (химической) направленности, медицина, химия, экология, история, кулинария, техника, культура радиоэлектроника, психология, туризм ,география, реклама, социология.

Образование

1997-2007 Специализированная школа номер 197 с углубленным изучением английского и немецкого языков, серебряная медаль.

2007- Национальный авиационный университет, природоведческая специальность, спецкурс с проведением англоязычных лекций, степень- специалист.

О себе

Aктивно зарабатываю через интернет, имею опыт работы с финансовыми рынками, публиковался на сайтах свободной журналистики, В СВОИХ РАБОТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ СПЕЦ ПРОГРАММЫ.