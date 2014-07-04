Таргентированная реклама во ВКонтакте.
Создание и настройка рекламных компаний.
1. Проведение анализа целевой аудитории, которая разбивается на основании социальных ролей, а не классических персон. В соответствии с ними подбираются узкоспециализированные группы.
2. Подбор продающих картинок подходящих к теме, усовершенствование, составление текста объявлений, усиление его дополнительными призывами к действию.
3. Запуск тестовых объявлений, анализ рекламной компании.
Действие аккаунта приостановлено!