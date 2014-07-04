Таргентированная реклама во ВКонтакте.

Создание и настройка рекламных компаний.

1. Проведение анализа целевой аудитории, которая разбивается на основании социальных ролей, а не классических персон. В соответствии с ними подбираются узкоспециализированные группы.

2. Подбор продающих картинок подходящих к теме, усовершенствование, составление текста объявлений, усиление его дополнительными призывами к действию.

3. Запуск тестовых объявлений, анализ рекламной компании.