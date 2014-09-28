Качественная обработка фотографий в короткие сроки

Помогу из неудачных фото сделать шедевр ;)

Работаю по таким направлениям:

- ретушь проблемной кожи;

- пластика ( придам нужные формы и объемы);

- цветокоррекция ( осветление излишне темных фото, замена цвета и т.д.);

- замена фона.

Также занимаюсь реставрацией старых фотографий.

Работаю как с raw так и с jpeg.

В среднем обработка занимает от нескольких часов, все зависит от сложности и объемов работы. Могу сделать срочно.

До связи!)

_______________

Мои координаты:

E-mail: [email protected]