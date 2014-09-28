Качественная обработка фотографий в короткие сроки
Помогу из неудачных фото сделать шедевр ;)
Работаю по таким направлениям:
- ретушь проблемной кожи;
- пластика ( придам нужные формы и объемы);
- цветокоррекция ( осветление излишне темных фото, замена цвета и т.д.);
- замена фона.
Также занимаюсь реставрацией старых фотографий.
Работаю как с raw так и с jpeg.
В среднем обработка занимает от нескольких часов, все зависит от сложности и объемов работы. Могу сделать срочно.
До связи!)
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Мои координаты:
E-mail: [email protected]
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Обработка фотографий
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