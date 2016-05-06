Графический дизайнер Clioe (мой сайт - http://ollechik.wix.com/clio)
Личные данные:
Костылева Ольга Александровна, 20 лет. Место проживания: г. Екатеринбург.
Образование:
2011-2015 Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра.
Факультет: графический дизайн.
Владение программами:
AdobePhotoshop, CorelDRAW, VegasPro.
Конкурсная деятельность:
Победа в номинации «Лаконичность» в Региональном конкурсе плаката «Будущее без экстремизма»;
Участие в конкурсе«Новогодняя упаковка» от ООО «Роскондитер ТРЕНД групп»;
Участие в создании фирменного стиля Зоологического музея института естественных наук УРФУ;
Победа в региональном творческом конкурсе плакатов «Против пьяных за рулём» (1 место);
Участие в региональном конкурсе плаката «На том стоим!»
Увлечения:
Фотография, дизайн одежды, спортивный образ жизни
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