Графический дизайнер Clioe (мой сайт - http://ollechik.wix.com/clio)

Личные данные:

Костылева Ольга Александровна, 20 лет. Место проживания: г. Екатеринбург.

Образование:

2011-2015 Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра.

Факультет: графический дизайн.

Владение программами:

AdobePhotoshop, CorelDRAW, VegasPro.

Конкурсная деятельность:

Победа в номинации «Лаконичность» в Региональном конкурсе плаката «Будущее без экстремизма»;

Участие в конкурсе«Новогодняя упаковка» от ООО «Роскондитер ТРЕНД групп»;

Участие в создании фирменного стиля Зоологического музея института естественных наук УРФУ;

Победа в региональном творческом конкурсе плакатов «Против пьяных за рулём» (1 место);

Участие в региональном конкурсе плаката «На том стоим!»

Увлечения:

Фотография, дизайн одежды, спортивный образ жизни