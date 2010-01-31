Феленко Константин CodeArsCodeArs
Феленко Константин Константинович
О себе
Дата рождения: 05.3.1981
Пол: Мужской
Семейное положение: Холост
Национальность: Украинец
Телефон: +38 (050) 157-97-36
e-mail: [email protected]
web-site: http://codears.com
Цель
C#/.NET программист/web-программист
Образование
1998 - 2003
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Специальность: Системное программирование.
Опыт работы
2002 - 2008 Научный Центр Изучения Рисков "РИЗИКОН" г.Северодонецк
Инженер - программист.
Разработка, внедрение, поддержка и продвижение полноценных, многофункциональных, распределенных, масштабируемых систем под MS Windows с использованием технологий: C#, .NET Remoting, ADO.NET, ASP.NET, .NET Framework, WinForms, Delphi, Access, XSLT, XML/XSL, CSS, JavaScript, COM/DCOM, HTML.
Профессиональные навыки
Языки программирования: C#, Delphi, Pascal.
WEB: ASP.NET, HTML, DHTML, JavaScript, CSS, XML/XSL.
СУБД: Microsoft Access, Microsoft SQL Server.
WEB-сервера: Internet Information Services (установка, настройка).
Программные пакеты: Microsoft Visual Studio .NET, Borland Delphi, MS Office, Visual Source Safe, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop.
Case средства: Visio.
Технологии: ADO.NET, .NET Framework, WinForms, .NET Remoting, Win32 system API, Win32 threads.
Знание объектных технологий OOA&OOD и шаблонов проектирования.
Технический английский.
Выполненные работы
• Разработка, внедрение и сопровождение программного комплекса для моделирования промышленных аварий, прогнозирования их последствий и оценки риска "РИЗЭКС-2", с использованием технологий: HTML, XSL, XSLT, XML, CSS, Access, Delphi. Участие в проектировании и создании БД, разработка и реализация модулей программного комплекса, разработка форматов взаимодействия модулей системы. Разработка подсистемы ввода графической информации (планы, карты), и отображения результатов моделирования.
• Создание распределенной автоматизированной системы поддержки принятия решений при возникновении и развитии аварий для диспетчерской службы, с использованием технологий: HTML, Access, XML, .NET, C#, .NET Remoting, ADO.NET. Участие в проектировании базы данных, создании средства заполнения и анализа базы данных, участие в создании формата взаимодействия и стыковки модулей системы реализованных с использованием разных технологий (Delphi, .NET).
• Разработка программного комплекса (информационной системы) по автоматизации расчетов в области генетической инженерии, с использованием технологий: HTML, Access, XML, .NET, C#, ADO.NET. Проектирование и создание БД, создание объектной модели программного комплекса, реализация функций графического отображения исходных данных и результатов.
• Создание информационного портала на базе Rainbow portal Engine, с использованием технологий: HTML, JavaScript, CSS, XML/XSL, ASP.NET, ADO.NET, Microsoft SQL Server.
• Разработка программного комплекса в области медицины, для подбора оптимального курса лечения методом акупунктуры, информационные и справочные функции, с использованием технологий: Borland Delphi, JavaScript.
Сертификаты
Retratech : Developing Applications with Visual C# .NET 2003
Retratech : Delphi 7 Software Development
Личные качества
Трудолюбивый, инициативный, исполнительный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, умеющий работать в команде, имеющий хорошие аналитические способности.