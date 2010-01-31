.NET C# Developer/ web-developer

Феленко Константин Константинович

О себе

Дата рождения: 05.3.1981

Пол: Мужской

Семейное положение: Холост

Национальность: Украинец

Телефон: +38 (050) 157-97-36

e-mail: [email protected]

web-site: http://codears.com

Цель

C#/.NET программист/web-программист

Образование

1998 - 2003

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Специальность: Системное программирование.

Опыт работы

2002 - 2008 Научный Центр Изучения Рисков "РИЗИКОН" г.Северодонецк

Инженер - программист.

Разработка, внедрение, поддержка и продвижение полноценных, многофункциональных, распределенных, масштабируемых систем под MS Windows с использованием технологий: C#, .NET Remoting, ADO.NET, ASP.NET, .NET Framework, WinForms, Delphi, Access, XSLT, XML/XSL, CSS, JavaScript, COM/DCOM, HTML.

Профессиональные навыки

Языки программирования: C#, Delphi, Pascal.

WEB: ASP.NET, HTML, DHTML, JavaScript, CSS, XML/XSL.

СУБД: Microsoft Access, Microsoft SQL Server.

WEB-сервера: Internet Information Services (установка, настройка).

Программные пакеты: Microsoft Visual Studio .NET, Borland Delphi, MS Office, Visual Source Safe, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop.

Case средства: Visio.

Технологии: ADO.NET, .NET Framework, WinForms, .NET Remoting, Win32 system API, Win32 threads.

Знание объектных технологий OOA&OOD и шаблонов проектирования.

Технический английский.

Выполненные работы

• Разработка, внедрение и сопровождение программного комплекса для моделирования промышленных аварий, прогнозирования их последствий и оценки риска "РИЗЭКС-2", с использованием технологий: HTML, XSL, XSLT, XML, CSS, Access, Delphi. Участие в проектировании и создании БД, разработка и реализация модулей программного комплекса, разработка форматов взаимодействия модулей системы. Разработка подсистемы ввода графической информации (планы, карты), и отображения результатов моделирования.

• Создание распределенной автоматизированной системы поддержки принятия решений при возникновении и развитии аварий для диспетчерской службы, с использованием технологий: HTML, Access, XML, .NET, C#, .NET Remoting, ADO.NET. Участие в проектировании базы данных, создании средства заполнения и анализа базы данных, участие в создании формата взаимодействия и стыковки модулей системы реализованных с использованием разных технологий (Delphi, .NET).

• Разработка программного комплекса (информационной системы) по автоматизации расчетов в области генетической инженерии, с использованием технологий: HTML, Access, XML, .NET, C#, ADO.NET. Проектирование и создание БД, создание объектной модели программного комплекса, реализация функций графического отображения исходных данных и результатов.

• Создание информационного портала на базе Rainbow portal Engine, с использованием технологий: HTML, JavaScript, CSS, XML/XSL, ASP.NET, ADO.NET, Microsoft SQL Server.

• Разработка программного комплекса в области медицины, для подбора оптимального курса лечения методом акупунктуры, информационные и справочные функции, с использованием технологий: Borland Delphi, JavaScript.

Сертификаты

Retratech : Developing Applications with Visual C# .NET 2003

Retratech : Delphi 7 Software Development

Личные качества

Трудолюбивый, инициативный, исполнительный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, умеющий работать в команде, имеющий хорошие аналитические способности.