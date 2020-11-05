CodeFree

Макаров CodeFree

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравствуйте, Я профессиональный fullstack + system SEO разработчик. [code]: мои навыки и умения. PHP + JAVASCRIPT + NODEJS (Стандарт) | опыт 5 лет.

Здравствуйте, Я профессиональный fullstack + system SEO разработчик.

: мои навыки и умения.

PHP + JAVASCRIPT + NODEJS (Стандарт) | опыт 5 лет.

XAML, HTML, CSS, SCSS, SASS, LESS, BOOSTRAP, GULP | опыт 7 лет.

[framefork]: фреймворки.

LARAVEL | опыт 3 года.

[CMS]: инструменты.

WORDPRESS, JOOMLA, WIX, TILDA | опыт 5 лет. 

[linux + seo]: СИ и развитие seo маркетинга.

BASH, УСТАНОВКА ПО | опыт 4 лет.

SEO МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ | опыт 5 лет.