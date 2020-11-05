Здравствуйте, Я профессиональный fullstack + system SEO разработчик. [code]: мои навыки и умения. PHP + JAVASCRIPT + NODEJS (Стандарт) | опыт 5 лет.
Здравствуйте, Я профессиональный fullstack + system SEO разработчик.
: мои навыки и умения.
PHP + JAVASCRIPT + NODEJS (Стандарт) | опыт 5 лет.
XAML, HTML, CSS, SCSS, SASS, LESS, BOOSTRAP, GULP | опыт 7 лет.
[framefork]: фреймворки.
LARAVEL | опыт 3 года.
[CMS]: инструменты.
WORDPRESS, JOOMLA, WIX, TILDA | опыт 5 лет.
[linux + seo]: СИ и развитие seo маркетинга.
BASH, УСТАНОВКА ПО | опыт 4 лет.
SEO МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ | опыт 5 лет.
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