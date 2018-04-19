CodeX_

Никита CodeX_

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественный back-end любой сложности !

Опыт разработки более 3-х лет.

Решение заказов любой сложности!

Отвечаю за качество выполняемых работ!

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Стек технологий : 

-Языки программирования - PHP, С/С++, JS;

-Фреймворки - Laravel, JQuery, ReactJS, AngularJS, Bootstrap;

-Валидная и качественная верстка.

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Стоимость часа работы - 350р.

С вопросами/предложениями по сотрудничеству обращайтесь на почту - [email protected]