Качественный back-end любой сложности !
Опыт разработки более 3-х лет.
Решение заказов любой сложности!
Отвечаю за качество выполняемых работ!
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Стек технологий :
-Языки программирования - PHP, С/С++, JS;
-Фреймворки - Laravel, JQuery, ReactJS, AngularJS, Bootstrap;
-Валидная и качественная верстка.
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Стоимость часа работы - 350р.
С вопросами/предложениями по сотрудничеству обращайтесь на почту - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!