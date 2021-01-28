Coder_in_UA

Программист 1с

﻿Досвід роботи

Професійно займаюсь 1С з 2016 року, за цей час пройшов шлях від джуніора до керівника проектів.

Маю досвід роботи з такими типовими конфігураціями як УПП, УТП, УТ, Роздріб, Бухгалтерія, Конвертація.

Було впроваджено декілька самописних конфігурацій.

Впродовж роботи вирішено багато завдань

Впровадження 1С в магазинах, торгових компаніях, виробничих підприємствах

Допис "чарівних кнопок" які автоматизують роботу (обробки завантаження даних з Excel, автоматична обробка даних)

Реалізація складних друковані форм, заповнення шаблонів Word (Інвойси, Юридичні договори з відмінюванням ПІБ та слів, Табелі, Кадрові документи, Специфікації)

Написання складних звітів (аналіз дебіторської заборгованості, вдосконалення звіту Аналіз точки заказу, P&L PnL)

Написаня з 0 документів для різних ділянок автоматизації бізнес-процесів (Калькуляції, Картка браку, Шляхові листи, Звіт по роботі зміни)

Автоматизація процесів за допомогою об'єкту Бізнес процес 1С (Автоматизація бізнес процесів виробництва душ кабін, Автоматизація бізнес процесів торгової компанії)

Розробка Конфігурації оперативного обліку на виробництві (робота підсистеми в режимі реального часу на підприємстві 300 працівників, з обміном даних в УПП та з УПП, автоматичний облік робочого часу працівників, відстеження місцезнаходження конкретного виробу в виробничому маршуті)

Розробка мобільних додатків на основі 1С

Інтеграція чат ботів Viber, Telegram в 1С

Робота з API різних сервісів

Інтеграція підсистем служби доставки Нова пошта, УкрПошта, Делівері, Міст експрес

Підключення і налаштування торгового обладнання (РРО, сканери, принтери чеків, етикеток)

Налаштування Клієнт банку в 1С під різні банки України

Перехід з 1С 7 на типові рішення в 1С 8.3

Перенос даних з 1С 7 в 1С 8.3

Конвертація даних

Робота з РІБ (РИБ)

Автоматичне створення документів на основі та просто для автоматизації ручних операції.

Про себе

Цікавлять нові технології та робота з ними ,фото, подорожі. Порядний, чесний до замовників. Старанно виконую поставлену задачу не для "здачі" а для вирішення і допомоги замовнику. Ціную чесність замовника - є ТЗ про яке домовляємось і його оплата, а додаткові роботи які не описані в ТЗ але вплинуть на його роботу виконую за оплату витраченого додаткового часу. Роботи такі як - "це не написано в ТЗ але воно має працювати і ви це маєте зробити за 0" (при чому без цього може не працювати у вас виконане ТЗ, наприклад ваша версія платформи не х86 - компоненти не працюють і т.д.) - робіть самі, прошу цінувати мій час, таких хитрих і "порядних" замовників прошу не звертатись.