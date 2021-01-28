Coder_in_UA

Досвід роботи
Професійно займаюсь 1С з 2016 року, за цей час пройшов шлях від джуніора до керівника проектів.
Маю досвід роботи з такими типовими конфігураціями як УПП, УТП, УТ, Роздріб, Бухгалтерія, Конвертація.
Було впроваджено декілька самописних конфігурацій.
Впродовж роботи вирішено багато завдань
- Впровадження 1С в магазинах, торгових компаніях, виробничих підприємствах
- Допис "чарівних кнопок" які автоматизують роботу (обробки завантаження даних з Excel, автоматична обробка даних)
- Реалізація складних друковані форм, заповнення шаблонів Word (Інвойси, Юридичні договори з відмінюванням ПІБ та слів, Табелі, Кадрові документи, Специфікації)
- Написання складних звітів (аналіз дебіторської заборгованості, вдосконалення звіту Аналіз точки заказу, P&L PnL)
- Написаня з 0 документів для різних ділянок автоматизації бізнес-процесів (Калькуляції, Картка браку, Шляхові листи, Звіт по роботі зміни)
- Автоматизація процесів за допомогою об'єкту Бізнес процес 1С (Автоматизація бізнес процесів виробництва душ кабін, Автоматизація бізнес процесів торгової компанії)
- Розробка Конфігурації оперативного обліку на виробництві (робота підсистеми в режимі реального часу на підприємстві 300 працівників, з обміном даних в УПП та з УПП, автоматичний облік робочого часу працівників, відстеження місцезнаходження конкретного виробу в виробничому маршуті)
- Розробка мобільних додатків на основі 1С
- Інтеграція чат ботів Viber, Telegram в 1С
- Робота з API різних сервісів
- Інтеграція підсистем служби доставки Нова пошта, УкрПошта, Делівері, Міст експрес
- Підключення і налаштування торгового обладнання (РРО, сканери, принтери чеків, етикеток)
- Налаштування Клієнт банку в 1С під різні банки України
- Перехід з 1С 7 на типові рішення в 1С 8.3
- Перенос даних з 1С 7 в 1С 8.3
- Конвертація даних
- Робота з РІБ (РИБ)
- Автоматичне створення документів на основі та просто для автоматизації ручних операції.
Цікавлять нові технології та робота з ними ,фото, подорожі. Порядний, чесний до замовників. Старанно виконую поставлену задачу не для "здачі" а для вирішення і допомоги замовнику. Ціную чесність замовника - є ТЗ про яке домовляємось і його оплата, а додаткові роботи які не описані в ТЗ але вплинуть на його роботу виконую за оплату витраченого додаткового часу. Роботи такі як - "це не написано в ТЗ але воно має працювати і ви це маєте зробити за 0" (при чому без цього може не працювати у вас виконане ТЗ, наприклад ваша версія платформи не х86 - компоненти не працюють і т.д.) - робіть самі, прошу цінувати мій час, таких хитрих і "порядних" замовників прошу не звертатись.