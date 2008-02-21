Денис Николаев Coder_spbCoder_spb
Cоздание Web-проектов.
Знание: HTM 4.1, CSS 2.1
Санкт-Петербургский Государственный Университет имени А.С. Пушкина. Факультет Математики, Физики и Информатики (неполное высшее), с 2002 по 2007
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (колледж). Информатик-экономист (университет).
Написал и защитил диплом по теме: "Создание web-сайтов с помощью PHP и MySQL" на отлично.
Повышение квалификации
Квалификация: Разработчик web-приложений (HTML, CSS, JavaScript)
Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).
Год получения: 2007
Название курса (экзамена): Создание Web-сайтов с использованием динамического HTML и JavaScript
Квалификация: Разработчик web-приложений (PHP, MYSQL)
Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).
Год получения: 2007
Название курса (экзамена): Разработка Web-приложений с использованием PHP и MySQL
Квалификация: Разработчик web-приложений (PHP5, MySQL)
Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).
Год получения: 2007
Название курса (экзамена): Профессиональное программирование на PHP 5. Работа с SQL-серверами и приложениями MS Office
Дополнительные сведения
Семейное положение: холост
Дети: нет
Возможность командировок: нет
О себе: Пунктуальность, ответственность.