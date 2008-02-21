Cоздание Web-проектов.

Знание: HTM 4.1, CSS 2.1

Санкт-Петербургский Государственный Университет имени А.С. Пушкина. Факультет Математики, Физики и Информатики (неполное высшее), с 2002 по 2007

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (колледж). Информатик-экономист (университет).

Написал и защитил диплом по теме: "Создание web-сайтов с помощью PHP и MySQL" на отлично.

Повышение квалификации

Квалификация: Разработчик web-приложений (HTML, CSS, JavaScript)

Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).

Год получения: 2007

Название курса (экзамена): Создание Web-сайтов с использованием динамического HTML и JavaScript

Квалификация: Разработчик web-приложений (PHP, MYSQL)

Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).

Год получения: 2007

Название курса (экзамена): Разработка Web-приложений с использованием PHP и MySQL

Квалификация: Разработчик web-приложений (PHP5, MySQL)

Учебное заведение: Факультет Переподготовки Специалистов (СПбГПУ).

Год получения: 2007

Название курса (экзамена): Профессиональное программирование на PHP 5. Работа с SQL-серверами и приложениями MS Office

Дополнительные сведения

Семейное положение: холост

Дети: нет

Возможность командировок: нет

О себе: Пунктуальность, ответственность.