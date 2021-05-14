Cesar-design.ru - Ни дня без строчки!

Успешная веб-студия в оффлайне. Опыт работы более 5 лет.

#HTML #CSS #PHP #JS #FrameWorks и т.д.

#Wordpress #Joomla #1C #PrestaShop и т.д.

#Интернет-магазин #Landing page #Интернет-порталы #Сайты-визитки

Наше предложение - Эконом лэндинг:

1. До 9 частей, включая меню, карусель, текст,

тарифы, преимущества, отзывы и т.д. Гибкая

система настройки элементов.

2. Управление из админ. панели всеми элементами.

Смена картинок, текстов, контактов и всего остального.

3. Быстрое создание и настройка сайта. Максимум 7 дней.

4. Гарантия 2 месяца, в течении которых бесплатная поддержка.

5. Аккуратный, удобный, современный дизайн.