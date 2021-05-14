Cesar-design.ru - Ни дня без строчки!
Успешная веб-студия в оффлайне. Опыт работы более 5 лет.
#HTML #CSS #PHP #JS #FrameWorks и т.д.
#Wordpress #Joomla #1C #PrestaShop и т.д.
#Интернет-магазин #Landing page #Интернет-порталы #Сайты-визитки
Наше предложение - Эконом лэндинг:
1. До 9 частей, включая меню, карусель, текст,
тарифы, преимущества, отзывы и т.д. Гибкая
система настройки элементов.
2. Управление из админ. панели всеми элементами.
Смена картинок, текстов, контактов и всего остального.
3. Быстрое создание и настройка сайта. Максимум 7 дней.
4. Гарантия 2 месяца, в течении которых бесплатная поддержка.
5. Аккуратный, удобный, современный дизайн.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Добавление статей на http://horosho-doma.ru/218 просмотров
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