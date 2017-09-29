Сценарии для анимации, нейминг, слоганы

Работаю сценаристом-постановщиком в анимационной студии. Шесть лет посвятила журналистике, два года - телевидению. Сейчас занимаюсь рекламными и презентационными роликами, художественными мультфильмами и постановкой видеороликов.

В разработку сценария входит написание дикторского текста, режиссерского сценария и создание раскадровки.

Также есть навыки написания киносценария (закончила кафедру кино-телеискусства) и радиороликов (был небольшой опыт).