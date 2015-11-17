Welcome to 3Dworld

Предлагаю широкий спектр услуг, а именно:

разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений («под ключ» или поэтапно)

строительные чертежи

3D визуализации жилых и общественных помещений

3D моделирование предметов и объектов

текстильное оформление и декорирование

проектирование авторской мебели (встроенная или отдельно-стоящая)

интерьерная фотография.

Готова к сотрудничеству с частными клиентами, дизайнерами интерьера, рекламными агентствами, архитекторами, декораторами и всеми заинтересованными.

Контактные данные:

https://vk.com/comein3d