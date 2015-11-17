Welcome to 3Dworld
Предлагаю широкий спектр услуг, а именно:
- разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений («под ключ» или поэтапно)
- строительные чертежи
- 3D визуализации жилых и общественных помещений
- 3D моделирование предметов и объектов
- текстильное оформление и декорирование
- проектирование авторской мебели (встроенная или отдельно-стоящая)
- интерьерная фотография.
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Дизайн интерьера104 просмотра
- Предметное моделирование156 просмотров
- Трехмерное моделирование и визуализация100 просмотров