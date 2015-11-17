ComeIn3D

Лиза Камин ComeIn3D

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Welcome to 3Dworld

Предлагаю широкий спектр услуг, а именно: 

  • разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений («под ключ» или поэтапно)
  • строительные чертежи
  • 3D визуализации жилых и общественных помещений
  • 3D моделирование предметов и объектов
  • текстильное оформление и декорирование
  • проектирование авторской мебели (встроенная или отдельно-стоящая)
  • интерьерная фотография.
Готова к сотрудничеству с частными клиентами, дизайнерами интерьера, рекламными агентствами, архитекторами, декораторами и всеми заинтересованными.

Контактные данные:

https://vk.com/comein3d

e-mail: [email protected]

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