Рерайтер

Лещенко Ольга Александровна, 20 лет

[email protected]

icq: 224049694

skype: comma_skype

Учусь в Белорусском государственном универстите информатики и радиоэлектроники по специальности "Автоматизированные системы обработки информации" (4 курс). Хороший уровень английского языка (Advanced). Обладаю уверенными практическими знаниями в графической среде Adobe Photoshop, в среде Adobe Dreamweaver. Работаю с почтовыми клиентами (MS Outlook, The Bat, Mozilla Thunderbird) и офисными приложениями (MS Word, MS Excel).

Имеется опыт работы рерайтером. Статьи для сайта www.life-pedia.ru

Личные качества: целеустремленность, терпение, усидчивость, точность, аккуратность

Увлекаюсь фотографией

Очень заинтересована в получении опыта.