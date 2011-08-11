Рерайтер
Лещенко Ольга Александровна, 20 лет
icq: 224049694
skype: comma_skype
Учусь в Белорусском государственном универстите информатики и радиоэлектроники по специальности "Автоматизированные системы обработки информации" (4 курс). Хороший уровень английского языка (Advanced). Обладаю уверенными практическими знаниями в графической среде Adobe Photoshop, в среде Adobe Dreamweaver. Работаю с почтовыми клиентами (MS Outlook, The Bat, Mozilla Thunderbird) и офисными приложениями (MS Word, MS Excel).
Имеется опыт работы рерайтером. Статьи для сайта www.life-pedia.ru
Личные качества: целеустремленность, терпение, усидчивость, точность, аккуратность
Увлекаюсь фотографией
Очень заинтересована в получении опыта.
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