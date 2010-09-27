Необходимо создать шаблон Joomla для авто заправочной станции. Шаблон должен быть тематическим по АЗС вот как пример сайт заправки http://www.toreko.com/
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Закрыт
13 лет назад
Необходимо создать шаблон Joomla для авто заправочной станции. Шаблон должен быть тематическим по АЗС вот как пример сайт заправки http://www.toreko.com/
Необходимо создать шаблон для Joomla в формате военной тематики. Сайт будет посвящен тактической игре страйкбол. Образцы сайтов на которые можно опираться в дизайне но только не точно содрать их дизайн а создать свой. http://www.airsoftclub.ru/ http://www.6mm.ru/