Необходимо создать шаблон для Joomla в формате военной тематики. Сайт будет посвящен тактической игре страйкбол. Образцы сайтов на которые можно опираться в дизайне но только не точно содрать их дизайн а создать свой. http://www.airsoftclub.ru/ http://www.6mm.ru/