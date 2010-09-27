Compcar

Олег Бурлаков Compcar

 
38 летРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Натянуть шаблон для Joomla

    Необходимо создать шаблон для Joomla в формате военной тематики. Сайт будет посвящен тактической игре страйкбол. Образцы сайтов на которые можно опираться в дизайне но только не точно содрать их дизайн а создать свой. http://www.airsoftclub.ru/ http://www.6mm.ru/

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад