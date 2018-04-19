Web developer

Цель:

Желание к саморазвитию и усовершенствованию, получение нового опыта

Образование:

Окончил педагогический колледж. Направление - учитель информатики.

Умения:

HTML, CSS, Sass, bootstrap, JavaScript, Adobe Photoshop.

- Базовые знания linux

- Базовые знания wordpress, joomla

- Адаптивная верстка сайтов

- Базовые знания английского языка

Преимущества:

Коммуникабельность, настойчивость, целеустремленность, усердность, быстрая обучаемость.

Кратко о мне:

В школе увлекался сайтами, хостингами. Тогда еще пробовал создавать свои первые сайты на конструкторах. Поддерживал и развивал игровые сервера на платных хостингах.

После колледжа 2 года работал в фотосалоне, где хорошо освоил Adobe Photoshop. Позже - 3 года работал ЧП. Открыл сервис по ремонту компьютеров и ноутбуков. Занимался ремонтом, установкой ОС и разного ПО.

С 2015 года начал заниматься версткой сайтов.