Цель:
Желание к саморазвитию и усовершенствованию, получение нового опыта
Образование:
Окончил педагогический колледж. Направление - учитель информатики.
Умения:
HTML, CSS, Sass, bootstrap, JavaScript, Adobe Photoshop.
- Базовые знания linux
- Базовые знания wordpress, joomla
- Адаптивная верстка сайтов
- Базовые знания английского языка
Преимущества:
Коммуникабельность, настойчивость, целеустремленность, усердность, быстрая обучаемость.
Кратко о мне:
В школе увлекался сайтами, хостингами. Тогда еще пробовал создавать свои первые сайты на конструкторах. Поддерживал и развивал игровые сервера на платных хостингах.
После колледжа 2 года работал в фотосалоне, где хорошо освоил Adobe Photoshop. Позже - 3 года работал ЧП. Открыл сервис по ремонту компьютеров и ноутбуков. Занимался ремонтом, установкой ОС и разного ПО.
С 2015 года начал заниматься версткой сайтов.