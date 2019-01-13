3d визуализация, интерьер

Занимаюсь визуализацией интерьеров, создаю 3D модели в 3ds Max. Делаю качественные текстуры. Работаю как по чётко сформированному заказу, так и с возможностью вольного виденья! 1 модель 2 ракурса.

От заказчика требуются планы (или эскиз) помещения, ТЗ, желательно набросок по расстановке мебели, всё что вы считаете поможет в работе. Чем подробнее ТЗ, тем быстрее и качественней работа! С другой стороны чем меньше подробностей, тем более вольный полёт фантазии для меня! )