Concert-band

2D-художник
Профессиональные навыки:
-Свободный рисунок от руки.
-Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe llustrator, Corel Draw, Adobe Premiere Pro.
-Умение работать на графическом планшете.
Работала в сотрудничестве над проектом с Новым Арт Театром, разрабатывала дизайн пригласительного для Театрального центра "Норд", так же принимала персональные заказы.
От себя:
Всю свою жизнь любила рисовать и всегда старалась сделать все возможное для качественной работы. Могу легко адаптироваться к другим стилям, с удовольствием пробую что-то новое.
Умею работать как в векторной графике, так и в растровой графике.
Для больших проектов готова выполнить тестовое задание.
ПОРТФОЛИО: https://concertband.carbonmade.com/
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