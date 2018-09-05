Concert-band

2D-художник

Профессиональные навыки:

-Свободный рисунок от руки.

-Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe llustrator, Corel Draw, Adobe Premiere Pro.

-Умение работать на графическом планшете.

Работала в сотрудничестве над проектом с Новым Арт Театром, разрабатывала дизайн пригласительного для Театрального центра "Норд", так же принимала персональные заказы.

От себя:

Всю свою жизнь любила рисовать и всегда старалась сделать все возможное для качественной работы. Могу легко адаптироваться к другим стилям, с удовольствием пробую что-то новое.

Умею работать как в векторной графике, так и в растровой графике.

Для больших проектов готова выполнить тестовое задание.

ПОРТФОЛИО: https://concertband.carbonmade.com/