Константин Сырыгин Constant1nConstant1n
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работа с текстом любой сложности RU<=>ENG
Мои услуги:
- переведу тексты на любую тему (художественный перевод, медицинский, технический)
- напишу уникальный текст на английском/русском языках (письма, эссе, обзоры, любую прозу)
- так же рассмотрю ваши варианты работы (все кроме рекламы маркетинговых платформ)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- "Хотел бы я быть здесь"262 просмотра
- "Невероятная жизнь Уолтера Митти"296 просмотров
- "Я, Эрл и умирающая девушка"279 просмотров
- Motivation Letter325 просмотров
- Motivation Letter303 просмотра
- Мое мнение о новом эпизоде Star Wars321 просмотр