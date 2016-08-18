Constant1n

Константин Сырыгин Constant1n

 
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работа с текстом любой сложности RU<=>ENG

Мои услуги:

  • переведу тексты на любую тему (художественный перевод, медицинский, технический)
  • напишу уникальный текст на английском/русском языках (письма, эссе, обзоры, любую прозу)
  • так же рассмотрю ваши варианты работы (все кроме рекламы маркетинговых платформ)
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