Создание сложных программных комплексов, решение сложных задач.

Команда разработчиков программного обеспечения CEMS.

Команда CEMS - Создание сложных программных комплексов, решение сложных алгоритмических задач, а также разработка WEB - приложений.

Технологии и языки программирования:

1. Borland Delphi

2. C/ C++ (C++ Builder, Visual Studio 6, Visual Studio 2003 – 2008SP1), WinApi, COM

3. C#2.0 – 3.5, WPF, WCF, WWF, LINQ, VB.NET, VBA, NET. Remoting

4. Java (Eclipse, IDEA )

5. ASP.NET, CSS, JavaScript, HTML, XML, XHTML

6. ADO.NET, Entity Framework, SQL, MS SQL, Microsoft SQL Server 2005 – 2008, Microsoft Acess

7. PartCover, ArtCover, NUnit

8. Assembler x86, CIL(IL)

9. DirectX, GDI, GDI+

10. Lisp, Prolog.

Наши специалисты также хорошо владеют фундаментальными теориями в области математики и информатики:

1. Нейронные сети.

2. Сложные структуры данных (деревья отрезков, сбалансированные деревья и др.).

3. Динамическое, линейное и нелинейное программирование.

4. Сложные алгоритмы обработки данных (алгоритмы обработки графов, транспортные задачи, алгоритмы оптимизации).

5. Теория вероятностей и математическая статистика.

6. Моделирование сложных процессов.

