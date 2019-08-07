ContentExpert

Здравствуй, потенциальный заказчик

Итак, меня зовут Дмитрий и я - копирайтер-технарь, способный разжевать практически любой технический материал, связанный с комтьютерами, ноутбуками, смартфонами, электроникой и компьютерными играми, куда же без них. Но не стоит думать, что я ограничен в плане возможностей. Желания хватаит и для освоения совершенно не свойственных мне ниш: дизайн, садоводство, ремонт, реставрация, DIY. Развиваться - оно всегда приятно и полезно.

Умею работать с клиентами, подсказываю, что можно поправить в готовом материале, расставляю правильные акценты в изложенной теме.

Всегда рад сотрудничеству.