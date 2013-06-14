ContentMage

Я - профессиональный копирайтер. Если вы ищете человека, который имеет навыки и опыт в этой отрасли, а не того, кто однажды встал с левой ноги и подумал: "А что бы мне копирайтером не заделаться? Все ведь пишут, а я чем хуже?", то я могу оказаться вам полезен.

Теперь факты: я имею высшее образование по специальности "Издательское дело и редактирование", обладаю, что называется, природной грамотностью и богатым словарным запасом (трудное детство - книги вместо компьютера), а также глубоким познанием всевозможных правил и норм русского языка - орфография, стилистика, пунктуация - все это мне знакомо не понаслышке.

Ответьте, кто может составить более правильный, лаконичный и притягательный текст, если не редактор? Вот и я не знаю. Ни один писатель не издает свои книги без редакторской правки, потому что даже самый безупречный алмаз требует огранки. Редакторы - ювелиры в мире литературы, они знают и успешно применяют на практике все приемы, которыми пользуются именитые писатели и стихослагатели. Я - редактор, поэтому смело можете положиться на меня в вопросах копирайтинга и рерайта.

Помимо прочего, имею опыт работы вебмастером и познания в области маркетинга, так что легко составлю эффективные SEO и продающие тексты, которые будут работать на вас круглосуточно.

Обратитесь ко мне и убедитесь сами, что другого копирайтера искать уже не захочется!