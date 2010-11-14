Профессиональная Контекстная реклама. От 2000 р. за кампанию.
Провожу профессиональную контекстную рекламу в Yandex.Директ и Google AdWords.
Высокий CTR (5-10 %) при низкой стоимости рекламных объявлений и только ЦЕЛЕВЫХ клиентах.
От 2000 р. за создание рекламной кампании в одной из контекстных систем.
Если вы цените свой рекламный бюджет и готовы платить за реальных клиентов - Вам ко мне.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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