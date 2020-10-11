Contextboom

Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google ADS

Здравствуйте!

Настрою для вас качественную контекстную рекламу.

Опыт ведения проектов по контексту более 3 лет. Яндекс.Директ и Google ADS.

Работа с проектами, рекламный бюджет которых составляет от 10 000₽ до 1 500 000₽.

Согласуем каждый этап с заказчиком.

Выполнение работы в установленные сроки.

Внесение доп. корректировок.

Аудит существующих рекламных проектов.

Возможность долгосрочного сотрудничества.

Что входит в услугу "Настройка рекламной кампании":

• рекомендации для улучшения юзабилити и увеличения конверсии;

• подбор списка запросов;

• написание заголовков и текстов объявлений;

• формирование быстрых и отображаемых ссылок, уточнений, utm-меток;

• минусовка (перекрестная, на уровне групп и кампании);

• интеграция рекламной кампании с Яндекс Метрикой, Google Analytics, настройка целей.

• оптимизация и ведение рекламных кампаний.

Чтобы узнать стоимость и заказать настройку, пишите на почту [email protected]