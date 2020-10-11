Contextboom

Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google ADS
Здравствуйте!
Настрою для вас качественную контекстную рекламу.
- Опыт ведения проектов по контексту более 3 лет. Яндекс.Директ и Google ADS.
- Работа с проектами, рекламный бюджет которых составляет от 10 000₽ до 1 500 000₽.
- Согласуем каждый этап с заказчиком.
- Выполнение работы в установленные сроки.
- Внесение доп. корректировок.
- Аудит существующих рекламных проектов.
- Возможность долгосрочного сотрудничества.
• рекомендации для улучшения юзабилити и увеличения конверсии;
• подбор списка запросов;
• написание заголовков и текстов объявлений;
• формирование быстрых и отображаемых ссылок, уточнений, utm-меток;
• минусовка (перекрестная, на уровне групп и кампании);
• интеграция рекламной кампании с Яндекс Метрикой, Google Analytics, настройка целей.
• оптимизация и ведение рекламных кампаний.
Чтобы узнать стоимость и заказать настройку, пишите на почту [email protected]
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