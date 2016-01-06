Contubernal

Отправка под заказ Каталогов и буклетов китайских предприятий со всех выставок, проходящих в Шанхае

Я занимаюсь информационным обеспечением с выставок, проходящих в Шанхае и осуществляю отправку Каталогов и Буклетов любых китайских предприятий с их прямыми реквизитами.

Если Вы хотите получить самые свежие каталоги интересующих Вас производителей с последних выставок, проходящих в Шанхае, но у Вас нет времени посещения их лично, я могу организовать доставку непосредственно в Ваш офис всех информационных материалов, с интересующих Вас выставок (каталоги, буклеты, брошюры, визитки, CD, и.т.д.).

Весь собранный информационный материал с каждой конкретной выставки, я отсканирую и

в электронном виде отправлю Вам. DVD и аудио скопирую в отдельный файл.

Дополнительно я распространю среди всех участников конкретной выставки Ваши визитки или

другую Вашу рекламную информацию, которую изготовлю у себя на месте по Вашим

оригинал-макетам, высланными Вами мне заранее.

Таким образом, данная услуга позволит каждому обратившемуся, не выходя за пределы

собственного офиса, получить каталоги всех производителей с интересующей его выставки,

а производителям в свою очередь получить его контактные данные.

Стоимость услуги: 300 долларов.

По вопросам заказа каталогов обращаться на E-mail: [email protected]