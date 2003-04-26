Администрирование - настройка VDS, настройка firewall, установка nginx/mysql/postgresql/php/pterodactyl и различных CMS.

Настройка vpn - wireguard, openvpn.

Программирование - разработка приложений на каком либо языке программирования.

Разработка приложений на react native

Дизайн - создание логотипов, дизайна сайтов, картинок и т.д.

Верстка - Перевод макета от дизайнера в готовый рантайм(fxml/css) или сайт(html/css)

JavaScript/Python - Языки программирования

Backend - программирование серверной части сайта(node js, python)

Frontend - программирование внешней части сайта (next js, react, vanilaJs)

Моды - программирование и сборка модов Forge и Fabric(если использовать python)

Плагины - программирование и сборка плагинов для Bukkit, Sponge, Velocity и т.д.(если использовать python)

Боты - программирование ботов для Discord, Telegram, VK и т.д.(node js, python)

Перевод - перевод текста(русский<->английский и д.р.)(уровень английского:B1)

Готовые решения - продажа собственных готовых CMS/скриптов и т.д.