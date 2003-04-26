Виктория Cookie106Cookie106
Администрирование - настройка VDS, настройка firewall, установка nginx/mysql/postgresql/php/pterodactyl и различных CMS.
Настройка vpn - wireguard, openvpn.
Программирование - разработка приложений на каком либо языке программирования.
Разработка приложений на react native
Дизайн - создание логотипов, дизайна сайтов, картинок и т.д.
Верстка - Перевод макета от дизайнера в готовый рантайм(fxml/css) или сайт(html/css)
JavaScript/Python - Языки программирования
Backend - программирование серверной части сайта(node js, python)
Frontend - программирование внешней части сайта (next js, react, vanilaJs)
Моды - программирование и сборка модов Forge и Fabric(если использовать python)
Плагины - программирование и сборка плагинов для Bukkit, Sponge, Velocity и т.д.(если использовать python)
Боты - программирование ботов для Discord, Telegram, VK и т.д.(node js, python)
Перевод - перевод текста(русский<->английский и д.р.)(уровень английского:B1)
Готовые решения - продажа собственных готовых CMS/скриптов и т.д.