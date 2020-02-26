Cookies75594

дизайнер/аккаунт менеджер

- Если требуется систематизация/наполнение/оформление помогу в сжатые сроки, или готова на долгосрочное сотрудничество.

- Помогу с подготовкой материала (фото/видео съемка контента)

- креативная обработка фото/видео

- персональная фото/видео съемка (москва)

монтаж видео, рекламный макет, контент-план из ваших фотографий, ретушь и цветокорреция, создание и оформление storis в соц. сетях.

ПОЧЕМУ Я?

Всегда на связи

В курсе всех трендов

Опыт работы в СММ (коммерческие аккаунты)

чувство вкуса и стиля

Портфолио пришлю по запросу (ссылка на сайт)