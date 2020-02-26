Cookies75594

дизайнер/аккаунт менеджер
- Если требуется систематизация/наполнение/оформление помогу в сжатые сроки, или готова на долгосрочное сотрудничество.
- Помогу с подготовкой материала (фото/видео съемка контента)
- креативная обработка фото/видео
- персональная фото/видео съемка (москва)
монтаж видео, рекламный макет, контент-план из ваших фотографий, ретушь и цветокорреция, создание и оформление storis в соц. сетях.
ПОЧЕМУ Я?
Всегда на связи
В курсе всех трендов
Опыт работы в СММ (коммерческие аккаунты)
чувство вкуса и стиля
Портфолио пришлю по запросу (ссылка на сайт)
Действие аккаунта приостановлено!