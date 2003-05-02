Cookietesstty

Максим Сопов Cookietesstty

 
20 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

​НАВЫКИ И УМЕНИЯ

Владение английским языком на уровне C1 Cambridge или 7.6 IELTS. Активный участник интернет некоторых интернет-форумов на площадке Reddit

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), также владею навыками для системного администрирования небольшого офиса 10-20 компьютеров.

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс

  • Перевод документов (младший переводчик)
  • Перевод видеороликов крупных зарубежных каналов
ОБРАЗОВАНИЕ

Самообразование (курсы в интернете, занятия с педагогами)

PowerPoint