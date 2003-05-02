Cookietesstty

​НАВЫКИ И УМЕНИЯ Владение английским языком на уровне C1 Cambridge или 7.6 IELTS. Активный участник интернет некоторых интернет-форумов на площадке Reddit Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), также владею навыками для системного администрирования небольшого офиса 10-20 компьютеров. ОПЫТ РАБОТЫ Фриланс Перевод документов (младший переводчик)

Перевод видеороликов крупных зарубежных каналов ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ Самообразование (курсы в интернете, занятия с педагогами) PowerPoint

Я против войны в Украине !