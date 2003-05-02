Cookietesstty

НАВЫКИ И УМЕНИЯ
Владение английским языком на уровне C1 Cambridge или 7.6 IELTS. Активный участник интернет некоторых интернет-форумов на площадке Reddit
Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), также владею навыками для системного администрирования небольшого офиса 10-20 компьютеров.
ОПЫТ РАБОТЫ
Фриланс
- Перевод документов (младший переводчик)
- Перевод видеороликов крупных зарубежных каналов
Самообразование (курсы в интернете, занятия с педагогами)
Я против войны в Украине!