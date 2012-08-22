Валентина Кулаева CoolRazoomCoolRazoom
51 годРоссия/Славянск-на-Кубани
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн-студия Cool Ra-Zoom
Работаем вместе с партнёром Аллой Разумовой.
Специализация - создание сайтов на движке WordPress, дизайн и редизайн сайтов, упаковка, корпоративный стиль.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сила знаний102 просмотра
- В поисках приключений103 просмотра
- Блог Людмылы Казаковой100 просмотров
- Простые рецепты вкуснейших блюд107 просмотров
- Королевна102 просмотра
- Автодоркомплект104 просмотра
Сайты «под ключ»
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