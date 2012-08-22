CoolRazoom

Валентина Кулаева CoolRazoom

 
51 годРоссия/Славянск-на-Кубани
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн-студия Cool Ra-Zoom

Работаем вместе с партнёром Аллой Разумовой.

Специализация - создание сайтов на движке WordPress, дизайн и редизайн сайтов, упаковка, корпоративный стиль.

WordPressРедизайн сайта
Портфолио
Сайты «под ключ»
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