CoolSayana

Яна CoolSayana

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Уникальные авторские тексты - быстро, креативно, точно в срок

Батурина Яна Анатольевна

Копирайтер Weblancer.net

Образование:

Педагогический университет (факультет искусств). Ученая степень: магистр музыкальной педагогики; специальность: преподаватель фортепиано, вокала, этики и эстетики.

Опыт работы:

1999-2009 Педагог ВУЗа (стаж - 10 лет)

2009-2012 – копирайтер/рерайтер

• являюсь автором статей на музыкальную тематику

• наполняю литературные сайты (авторские стихи, рассказы, юмор, сатира)

• разрабатывала тематический контент для главных страниц сайтов

• писала рекламные статьи явной и скрытой направленности

• оформляла профильные статьи (мастер-класс) по парикмахерскому искусству.

Знания и навыки:

• пишу статьи широкой тематической направленности

• владею разными стилями изложения материала (научный, деловой, свободный, литературный, авторский)

• профессионально оперирую музыкальной терминологией

• знание языков (русский, украинский)

• готовлю материал, рассчитанный на определенную целевую аудиторию

• свободно работаю в сжатые сроки

• готова предоставить качественный контент нужного объема

• нестандартный подход к работе

• смысловая законченность контента

• написание статей рекламной направленности

• максимальное овладение тематическим материалом

• ответственный и профессиональный подход к работе.

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