Батурина Яна Анатольевна
Копирайтер Weblancer.net
Образование:
Педагогический университет (факультет искусств). Ученая степень: магистр музыкальной педагогики; специальность: преподаватель фортепиано, вокала, этики и эстетики.
Опыт работы:
1999-2009 Педагог ВУЗа (стаж - 10 лет)
2009-2012 – копирайтер/рерайтер
• являюсь автором статей на музыкальную тематику
• наполняю литературные сайты (авторские стихи, рассказы, юмор, сатира)
• разрабатывала тематический контент для главных страниц сайтов
• писала рекламные статьи явной и скрытой направленности
• оформляла профильные статьи (мастер-класс) по парикмахерскому искусству.
Знания и навыки:
• пишу статьи широкой тематической направленности
• владею разными стилями изложения материала (научный, деловой, свободный, литературный, авторский)
• профессионально оперирую музыкальной терминологией
• знание языков (русский, украинский)
• готовлю материал, рассчитанный на определенную целевую аудиторию
• свободно работаю в сжатые сроки
• готова предоставить качественный контент нужного объема
• нестандартный подход к работе
• смысловая законченность контента
• написание статей рекламной направленности
• максимальное овладение тематическим материалом
• ответственный и профессиональный подход к работе.