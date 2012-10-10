Опыт работы - 5 лет
с мая 2007 года (SEO и полиграф-дизайн)
Клиенты: Клиника "Вероника", Сеть спортивных клубов "Olymp"("Olympic"), ALEX fitness и др.
Ключевые навыки:
Координация работы отдела: консультации по вопросам продвижения.
Составление семантического ядра сайта, подбор ключевых фраз для оптимального продвижения.
Оценка бюджета продвижения, подбор оптимальных фраз в ограниченном бюджете.
Выбор оптимальной стратегии продвижения.
Подготовка контента, заполнение сайта, поддержка (внесение необходимых изменений на сайт).
Внутренняя оптимизация.
Внешняя оптимизация.
Закупка интернет рекламы (Директ, AdWords).
Анализ тенденций SEO-рынка, прогнозирование, определение изменений (введения новых) факторов влияния на продвижение опытным путем.
Ведение отчетности продвижения.
Дополнительно:
Навыки рекламного дизайна (интернет / полиграфия), CSS, HTML, основы PHP.
ПОРТФОЛИО:
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