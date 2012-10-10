Оптимизация сайта (SEO), Контент-менджер, Web мастер

Опыт работы - 5 лет

с мая 2007 года (SEO и полиграф-дизайн)

Клиенты: Клиника "Вероника", Сеть спортивных клубов "Olymp"("Olympic"), ALEX fitness и др.

Ключевые навыки:

Координация работы отдела: консультации по вопросам продвижения.

Составление семантического ядра сайта, подбор ключевых фраз для оптимального продвижения.

Оценка бюджета продвижения, подбор оптимальных фраз в ограниченном бюджете.

Выбор оптимальной стратегии продвижения.

Подготовка контента, заполнение сайта, поддержка (внесение необходимых изменений на сайт).

Внутренняя оптимизация.

Внешняя оптимизация.

Закупка интернет рекламы (Директ, AdWords).

Анализ тенденций SEO-рынка, прогнозирование, определение изменений (введения новых) факторов влияния на продвижение опытным путем.

Ведение отчетности продвижения.

Дополнительно:

Навыки рекламного дизайна (интернет / полиграфия), CSS, HTML, основы PHP.

ПОРТФОЛИО:

Позиции в Яндексе:

курсы маникюра петербург 4

продажа славянских волос 3

куплю волосы натуральные 4

натуральные волосы купить 4

набор спортивного питания 2

спортивное питание для массы 3

косметика цены 7

rns 510 1

реалистичные татуировки 1

тату в стиле реализм 1

татуировки- портреты 4

стриптизеры спб 2

мужской стриптиз в питере 3

мужской стриптиз заказать 3

Куплю парфюмерию 9

Косметика цены 9