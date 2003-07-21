Продающие тексты

Добрый день!

Желаете повысить продаваемость Вашего продукта или качество контента? Может Вам необходимо привлечь клиентов для

продвижения продаж? Тогда это предложение именно для Вас!

Я осваиваю профессию копирайтер и желаю помочь Вам решить любые вопросы, связанные с текстом!

Что я могу предложить:

• Грамотное составление описания товара;

• Оформление поста в соцсети;

• Написание стихотворений на любую тему;

• Составление рекламы для рассылке по почте;

• Поздравления в прозе

И многие другие услуги, связанные с текстом!)

Почему нужно работать именно со мной:

• Гарантирую от 90 до 100 процентов оригинальности текста;

• Выполняю работу в течение 1-2 дней;

• Работая со мной, я регулярно буду поддерживать с Вами связь, что

обеспечит создание текста, полностью соответствующего Вашим ожиданиям;

• Возвращаю до 10% стоимости от моей работы за оставленный отзыв на платформе Kwork, соцсетях Instagram, VK или Facebook

Наконец, самое приятное: первым пяти заказчикам напишу текст абсолютно БЕСПЛАТНО, если Вы гарантируете оставить отзыв!

Заинтересовало мое предложение? Пишите, буду счастлива поработать именно с Вами!)