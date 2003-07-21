Добрый день!
Желаете повысить продаваемость Вашего продукта или качество контента? Может Вам необходимо привлечь клиентов для
продвижения продаж? Тогда это предложение именно для Вас!
Я осваиваю профессию копирайтер и желаю помочь Вам решить любые вопросы, связанные с текстом!
Что я могу предложить:
• Грамотное составление описания товара;
• Оформление поста в соцсети;
• Написание стихотворений на любую тему;
• Составление рекламы для рассылке по почте;
• Поздравления в прозе
И многие другие услуги, связанные с текстом!)
Почему нужно работать именно со мной:
• Гарантирую от 90 до 100 процентов оригинальности текста;
• Выполняю работу в течение 1-2 дней;
• Работая со мной, я регулярно буду поддерживать с Вами связь, что
обеспечит создание текста, полностью соответствующего Вашим ожиданиям;
• Возвращаю до 10% стоимости от моей работы за оставленный отзыв на платформе Kwork, соцсетях Instagram, VK или Facebook
Наконец, самое приятное: первым пяти заказчикам напишу текст абсолютно БЕСПЛАТНО, если Вы гарантируете оставить отзыв!
Заинтересовало мое предложение? Пишите, буду счастлива поработать именно с Вами!)
- Как избавиться от прокрастинации?44 просмотра