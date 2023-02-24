Я опытный копирайтер, специализирующийся на написании продающих текстов. Я могу помочь вам создать тексты, которые привлекут внимание вашей аудитории, заставят их чувствовать себя связанными с вашим брендом и, конечно, увеличат продажи.
Создание убедительных и информативных текстов для сайтов, блогов, социальных сетей, email-рассылок и других видов маркетинговых материалов
Оптимизация текстов под SEO и повышение конверсии
Исследование тематики и целевой аудитории для создания контента, который будет эффективно коммуницировать с вашей целевой аудиторией
Внимание к деталям и внимательность к требованиям заказчика
Возможность работать в тесном сотрудничестве с клиентами и дизайнерами
Я работаю удаленно и могу гарантировать быстрое выполнение проектов с высоким качеством текстов и точным соблюдением сроков. Я готов обсудить ваш проект в любое удобное для вас время. Свяжитесь со мной, и мы начнем работу над вашим проектом.