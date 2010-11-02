Здравствуйте.
Что нужно, чтобы на Ваш сайт был постоянный приток посетителей?
Конечно же постоянно обновляемый контент. Ко всему прочему, информация должна быть свежей и оригинальной.
Мы являемся группой копирайтеров, которая способна и готова наполнить Ваш сайт уникальным контентом. Наша команда состоит из нескольких копирайтеров, у которых за плечами многолетний опыт, которые являются профессионалами своего дела: это журналисты и преподаватели, переводчики и редакторы.
Наши услуги:
●Копирайтинг
●Рерайтинг
●Перевод
Мы готовы сотрудничать как на разовой, так и на постоянной основе.
Принцип нашей работы:
Ваш заказ выполнит квалифицированный специалист. Далее каждый из членов команды дополнит или подкорректирует полученный текст. И только после общего редактирования Вы получите действительно грамотный и уникальный текст за короткое время.
Стоимость работ:
Мы начинаем работать от 1$ за 1000 символов
Свяжитесь с нами для получения нашего коммерческого предложения по Вашей работе.