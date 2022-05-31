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Доброго времени суток! Работал копирайтером для порталов GlobalMSK и Binium.ru, основные темы новостей - экономика, фондовые и валютные рынки, брокеры и тд. Также, имеется опыт в написании seo-статей по казино и покеру. Я адаптивный копирайтер, готов пробовать себя в разных направлениях! Примеры работ:

https://globalmsk.ru/news/id/53087 https://docs.google.com/document/d/1IUbkUe6ufoXVzf3fN0uknNHOcPuHeoNC6hErFdwMtOg/edit https://docs.google.com/document/d/1T6l4YWtFbJXhCXQFjc_gNqQ4s-BVD2wd7BxOdsDumfM/edit https://docs.google.com/document/d/1_wzHEMGF002KgDhCpNw6-5k9_IUGa6Lj-0yMCpLlezw/edit