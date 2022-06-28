CopyrightLovyer

Здравствуйте ! С вами будет работать высококлассный юрист , с двумя высшими образованиями.

3 года работаю в компании занимающийся авторским правом , имею большой опыт в составление и трактовки юридических документов . Очень много приходилось работать с государственными органами благодаря этому, я быстро нахожу с ними язык и прекрасно знаю какие они возлагают требования.

Любую нашу сделку мы можем скрепить, договором оказания услуг ( по вашему желанию )