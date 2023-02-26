CopywriteTM

Копирайт

Я - опытный копирайтер с более чем пятилетним опытом работы в написании текстов на различные темы. Я имею высшее образование в области журналистики и литературы, что позволяет мне создавать качественный и информативный контент.

Я умею работать с различными форматами текстов, включая статьи, пресс-релизы, рекламные тексты, описания товаров и услуг, и другие. Я также имею опыт работы с SEO-текстами и знаю, как оптимизировать тексты для поисковых систем.

Я обладаю креативным подходом к работе и всегда стремлюсь создать уникальный контент, который будет привлекать внимание и интерес читателей. Я также умею работать с различными темами и предметами, включая научные и технические темы, и всегда стараюсь изучить тему, чтобы создать максимально информативный текст.

Я владею русским и английским языками на уровне носителя, что позволяет мне создавать тексты как на русском, так и на английском языке.

Моя работа всегда оценивается клиентами как высококачественная, своевременная и профессиональная. Я готов сотрудничать с различными компаниями и предприятиями, и создавать качественный контент для их сайтов, блогов и других целей.