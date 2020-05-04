CopywriterRUS

Ольга CopywriterRUS

 
46 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер. Рерайтер. Корректор. Транскрибатор.

Приветствую Вас на моей страничке!

Мои принципы в работе:

Зри в корень

Краткость - сестра таланта и успеха

Любовь к людям

Грамота

Творчество + Бизнес

Точность - вежливость королей!

Сказал - сделал

Ответственность

Сотрудничество

Сотрудничая со мной, вы получаете качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки.

Качество в моем понимании - грамотность, хороший слог и структура текста.

С Вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (возможно совместная разработка ТЗ) и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения, требующие Вашей конкретики.

Стоимость работы:

  • копирайтинг -  8$/1000 знаков без пробелов;
  • рерайтинг с вашего исходника -  1$/1000 знаков без пробелов;
  • написание и размещение отзывов  на различных площадках -  0,5$/1000 знаков;
  • описания товаров и категорий -  0,1$/1;
  • транскрибация - 2$/1 к знаков;
  • набор текста, редактирование -  индивидуально по конкретному заказу.
Способы оплаты: ЯндексДеньги

Обращайтесь по удобным контактам:

E-mail: [email protected]

W/App: +7 707 835 20 26

Telegram: Ольга Ра