CopywriterRUS

Копирайтер. Рерайтер. Корректор. Транскрибатор.
Приветствую Вас на моей страничке!
Мои принципы в работе:
Зри в корень
Краткость - сестра таланта и успеха
Любовь к людям
Грамота
Творчество + Бизнес
Точность - вежливость королей!
Сказал - сделал
Ответственность
Сотрудничество
Сотрудничая со мной, вы получаете качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки.
Качество в моем понимании - грамотность, хороший слог и структура текста.
С Вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (возможно совместная разработка ТЗ) и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения, требующие Вашей конкретики.
Стоимость работы:
- копирайтинг - 8$/1000 знаков без пробелов;
- рерайтинг с вашего исходника - 1$/1000 знаков без пробелов;
- написание и размещение отзывов на различных площадках - 0,5$/1000 знаков;
- описания товаров и категорий - 0,1$/1;
- транскрибация - 2$/1 к знаков;
- набор текста, редактирование - индивидуально по конкретному заказу.
Обращайтесь по удобным контактам:
E-mail: [email protected]
W/App: +7 707 835 20 26
Telegram: Ольга Ра