CopywriterRUS

Копирайтер. Рерайтер. Корректор. Транскрибатор.

Приветствую Вас на моей страничке!

Мои принципы в работе:

Зри в корень

Краткость - сестра таланта и успеха

Любовь к людям

Грамота

Творчество + Бизнес

Точность - вежливость королей!

Сказал - сделал

Ответственность

Сотрудничество

Сотрудничая со мной, вы получаете качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки.

Качество в моем понимании - грамотность, хороший слог и структура текста.

С Вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (возможно совместная разработка ТЗ) и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения, требующие Вашей конкретики.

Стоимость работы:

копирайтинг - 8$/1000 знаков без пробелов;

рерайтинг с вашего исходника - 1$/1000 знаков без пробелов;

написание и размещение отзывов на различных площадках - 0,5$/1000 знаков;

описания товаров и категорий - 0,1$/1;

транскрибация - 2$/1 к знаков;

набор текста, редактирование - индивидуально по конкретному заказу.

Способы оплаты: ЯндексДеньги

Обращайтесь по удобным контактам:

E-mail: [email protected]

W/App: +7 707 835 20 26

Telegram: Ольга Ра