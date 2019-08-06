Copywriter_Diana

Привет! Меня зовут Диана. Я пишу, чтобы вам доверяли и у вас покупали.

В детстве я была молчаливым ребенком, который с любопытством смотрел человеку в глаза и сочинял сказки, пока остальные дети играли в песочнице. Поэтому я стала психологом и копирайтером. Первое позволяет мне понимать человека, второе - влиять на него с помощью текста.

Между вашим бизнесом и потенциальным покупателем всегда есть расстояние. И только вам решать, чем его наполнить - хаосом из бесструктурного контента или слаженными текстами, которые превратят подписчика в преданного клиента.

Копирайтер для вашего бизнеса, Диана.