Corkunov

Марина Corkunov

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Дата рождения: 18 января 1991 г.

Гражданство: Россия

Семейное положение:

не замужем, детей нет

Цель

Соискание должности бухгалтера

Образование

2012 г. Воронежский Государственный Университет, экономический факультет

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Опыт работы

03.2012 — наст. время ООО «ТД «Рикон»

Должность: бухгалтер:

— Оформление первичной документации

— Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей

— Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур)

— Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов

— Архивирование документов

— Формирование различных отчетов в базе

Профессиональные навыки и знания

Отличное знание налогового, гражданского, трудового законодательства РФ

Хорошие теоретические знания бухгалтерского учета, проводок

Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, «1С: Предприятие», Консультант + и др.

Прочее

Коммуникабельность, активная жизненная позиция

Нацеленность на результат

Стрессоустойчивость

Стремление к развитию и профессиональному росту

Хобби — чтение, путешествия, кулинария