Дата рождения: 18 января 1991 г.
Гражданство: Россия
Семейное положение:
не замужем, детей нет
Цель
Соискание должности бухгалтера
Образование
2012 г. Воронежский Государственный Университет, экономический факультет
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Опыт работы
03.2012 — наст. время ООО «ТД «Рикон»
Должность: бухгалтер:
— Оформление первичной документации
— Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей
— Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур)
— Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов
— Архивирование документов
— Формирование различных отчетов в базе
Профессиональные навыки и знания
Отличное знание налогового, гражданского, трудового законодательства РФ
Хорошие теоретические знания бухгалтерского учета, проводок
Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, «1С: Предприятие», Консультант + и др.
Прочее
Коммуникабельность, активная жизненная позиция
Нацеленность на результат
Стрессоустойчивость
Стремление к развитию и профессиональному росту
Хобби — чтение, путешествия, кулинария