Меня зовутАлександр, стаж моей работы главным бухгалтером 12 лет.

Я буду рад предложить Вам бухгалтерские услуги в полном объёме для ООО и ИП, торговля

(оптовая и розничная), услуги, строительные работы, агентские, посреднические

услуги, интернет-магазины, для УСН и ОСНО.

Вы сокращаете свои затраты на подбор кадров бухгалтеров, аренду помещения, закупку

дополнительной оргтехники и программного обеспечения и много другого для

содержания штатного бухгалтера, так же Вы получаете надёжного помощника в сфере

бизнеса и налогов. Предлагаю все виды аудиторских и бухгалтерских услуг. ИП без НДС.

АУДИТ:

- Аудит финансово хозяйственной деятельности различных компаний

- Анализ налоговых рисков деятельности клиентов;

-Налоговое планирование;

- Разработка бизнес процессов Вашей компании;

- Участие в постановке управленческого учета.

БУХГАЛТЕРИЯ:

-Постановка и ведение бухгалтерского и налогового учетов «под ключ»;

-Составление учетной политики Общества в части бухгалтерского и налогового

учетов, а также написание различных регламентов и положений, необходимых

клиенту;

-Организация работы бухгалтерской службы Вашей компании;

- Работа с контролирующими органами (ФСС, ПФР, ФНС);

- Прохождение налоговых и аудиторских проверок;

- Сверка расчетов с контрагентами;

- Контроль за формирование себестоимости (калькуляции) проектов/услуг;

- Отражение операций в учете в части расчетов в у.е. и валюте;

- Ведение валютных расчетных счетов;

- Контроль заработной платы в т. ч. по иностранным сотрудникам и высококвалифицированным

иностранным специалистам;

- Составление налоговых регистров по НДС, налогу на прибыль, ведение учёта с применением

положений ПБУ 18/02;

- Расчёт и учёт дивидендов собственникам Вашей компании;

- Ведение и отражение в учёте агентских договоров. -Сопровождение налоговых проверок. Выработка оптимальных позиций клиента в

обжаловании актов проверок.

КАДРОВЫЙ УЧЕТ (в т. ч иностранных сотрудников):

- Приказы на приём, переводы, увольнения сотрудников в .т.ч. иностранным и высококвалифицированным

иностранным специалистам;

- Оформление больничных для сотрудников в т. ч иностранных и высококвалифицированным

иностранных специалистов;

- Расчёт заработной платы и отпускных для сотрудников в т. ч иностранных и

высококвалифицированным иностранных специалистов;

Бухгалтерское обслуживание ИП и юридических лиц ( от 4500 руб/месяц или от 2500 руб/квартал).Подготовка нулевой отчетности – от 750 руб/квартал (при сдаче в электронном виде).Сотрудничество со мной позволит вам существенно сэкономить на налогах по ФОТ, рабочем месте,

программном обеспечении и т.д.

Буду рад знакомству.

ДОВЕРЬТЕ УЧЕТ СВОЕГО БИЗНЕСА ПРОФЕССИОНАЛУ! ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ УСПЕХОМ СВОЕГО БИЗНЕСА, А НЕ

ЕГО УЧЕТОМ!