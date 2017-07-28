Я буду рад предложить Вам бухгалтерские услуги в полном объёме для ООО и ИП, торговля
(оптовая и розничная), услуги, строительные работы, агентские, посреднические
услуги, интернет-магазины, для УСН и ОСНО.
Вы сокращаете свои затраты на подбор кадров бухгалтеров, аренду помещения, закупку
дополнительной оргтехники и программного обеспечения и много другого для
содержания штатного бухгалтера, так же Вы получаете надёжного помощника в сфере
бизнеса и налогов. Предлагаю все виды аудиторских и бухгалтерских услуг. ИП без НДС.
АУДИТ:
- Аудит финансово хозяйственной деятельности различных компаний
- Анализ налоговых рисков деятельности клиентов;
-Налоговое планирование;
- Разработка бизнес процессов Вашей компании;
- Участие в постановке управленческого учета.
БУХГАЛТЕРИЯ:
-Постановка и ведение бухгалтерского и налогового учетов «под ключ»;
-Составление учетной политики Общества в части бухгалтерского и налогового
учетов, а также написание различных регламентов и положений, необходимых
клиенту;
-Организация работы бухгалтерской службы Вашей компании;
- Работа с контролирующими органами (ФСС, ПФР, ФНС);
- Прохождение налоговых и аудиторских проверок;
- Сверка расчетов с контрагентами;
- Контроль за формирование себестоимости (калькуляции) проектов/услуг;
- Отражение операций в учете в части расчетов в у.е. и валюте;
- Ведение валютных расчетных счетов;
- Контроль заработной платы в т. ч. по иностранным сотрудникам и высококвалифицированным
иностранным специалистам;
- Составление налоговых регистров по НДС, налогу на прибыль, ведение учёта с применением
положений ПБУ 18/02;
- Расчёт и учёт дивидендов собственникам Вашей компании;
- Ведение и отражение в учёте агентских договоров. -Сопровождение налоговых проверок. Выработка оптимальных позиций клиента в
обжаловании актов проверок.
КАДРОВЫЙ УЧЕТ (в т. ч иностранных сотрудников):
- Приказы на приём, переводы, увольнения сотрудников в .т.ч. иностранным и высококвалифицированным
иностранным специалистам;
- Оформление больничных для сотрудников в т. ч иностранных и высококвалифицированным
иностранных специалистов;
- Расчёт заработной платы и отпускных для сотрудников в т. ч иностранных и
высококвалифицированным иностранных специалистов;
Бухгалтерское обслуживание ИП и юридических лиц ( от 4500 руб/месяц или от 2500 руб/квартал).Подготовка нулевой отчетности – от 750 руб/квартал (при сдаче в электронном виде).Сотрудничество со мной позволит вам существенно сэкономить на налогах по ФОТ, рабочем месте,
программном обеспечении и т.д.
Буду рад знакомству.
ДОВЕРЬТЕ УЧЕТ СВОЕГО БИЗНЕСА ПРОФЕССИОНАЛУ! ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ УСПЕХОМ СВОЕГО БИЗНЕСА, А НЕ
ЕГО УЧЕТОМ!